السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"قوى عاملة النواب" تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

عادل عبدالفضيل
عادل عبدالفضيل

هنَّأ النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب وعمال مصر، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال النائب "عبد الفضيل": "يسعدني ويشرفني أن أرفع للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك خالص التحية والتهنئة بهذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعًا، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعًا".

وأضاف: "بهذه المناسبة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائدًا مخلصًا صادقًا لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدمًا نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التى نحلم بها".

مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمتين العربية والإسلامية شهر رمضان شعب مصر مسيرة الديمقراطية

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