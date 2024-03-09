ضبط 2 سرقا 5 رؤوس ماشية في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة 5 رؤوس ماشية وإعادة المسروقات بمحافظة قنا.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من مزارع مقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة 5 رؤوس ماشية من مزرعته الكائنة بدائرة المركز.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن رؤوس الماشية المُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.