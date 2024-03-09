قبل رمضان.. سعر ورق العنب والخضروات بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضروات، اليوم السبت، في سوق العبور للجملة، انخفاضًا في سعر الكيلو الواحد لعدد من الأصناف، حيث تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 4.5 و9 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 10 و22 جنيهًا للكيلو.

وتستعرض "الدستور" أسعار الخضروات، اليوم السبت، لدى التجَّار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم السبت

سعر الكوسة من 4.5-6.5 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 3- 5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 20-24 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية من 7 - 11 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 4.5- 7.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 6- 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 6- 8 جنيها للكيلو.

سعر الخيار الصوب من5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 5- 7 جنيها للكيلو.

سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 14- 18 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة من 18- 22 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 6- 9 العبوة قفص.

أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي "بلدي" من 13- 15 جنيها للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 13-15 جنيها للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين9- 12 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 16- 19 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 14 و18 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سجل ورق العنب البناتي من 40 الي 60 جنيهًا للكيلو

سجل ورق العنب البلدي من بين 40 الي 60 جنيهًا للكيلو

أسعار الخضروات

سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو.

تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".

تراوح سعر الخس الكابوتشي بين 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب