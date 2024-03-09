السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نهائى كأس مصر| مروان عطية: الروح القتالية وراء التتويج باللقب

مروان عطية
مروان عطية

هنأ مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زملاءه اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير على التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

وأضاف مروان عطية: الروح القتالية والأداء الرجولي اللذان ظهر بهما لاعبو الأهلي طوال المباراة هما السر وراء تحقيق المكسب والتتويج بكأس مصر.

وأتم مروان عطية: استعددنا لمباراة الزمالك مبكرًا بشكل جيد، وجميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق اللقب.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة ٢-٠، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية. 

سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

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