نهائى كأس مصر.. تفاصيل إصابة زيزو

تعرض أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية في نهاية الشوط الأول من عمر نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة قبل أن يتم مغادرته في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتلقي العلاج.

وأجرى الزمالك تغييرًا اضطراريًا بنزول شيكابالا بدلًا منه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين.



مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والمقامة على ملعب "الأول بارك"، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

شهدت الدقيقة الأولى سقوط عبدالله السعيد بعد ارتطام الكرة في وجهه.

في الدقيقة الخامسة سدد السولية كرة قوية ارتطمت بدفاع الزمالك، وكادت أن تخدع الحارس محمد عواد قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة التاسعة سقط إمام عاشور داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء، وسط مطالبات من لاعبي الأهلي.

في الدقيقة 11 كاد أن يتقدم الزمالك بعد انطلاقة رائعة من زيزو وتسديدة قوية بقدمه اليسرى لكن مصطفى شوبير تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 13 تسديدة قوية من عبدالله السعيد بعيدة تمامًا عن المرمى.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة عمر جابر وتعرضه لنزيف.

في الدقيقة 23 فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى السولية داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته بعيدة عن المرمى.

سقوط الشحات في الدقيقة 25 للحصول على ركلة جزاء لكن دون جدوى.

الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو لوجود شكوك في احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، لكن التقنية أكدت على عدم وجود مخالفة.

في الدقيقة 36 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مصطفى شلبي بعد تدخل قوي على بيرسي تاو.

في الدقيقة 38 المباراة توقفت لعلاج أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعد سقوطه في كرة مشتركة مع لاعب الأهلي حسين الشحات.

في الدقيقة 42 كرة عرضية من يوسف أوباما من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد عبدالمنعم لركلة ركنية من جهة اليمين.

تسديدة ضعيفة من ناصر منسي لاعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الزمالك نفذها حسين الشحات بكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت من الجميع ثم إلى ركلة مرمى.

سقوط زيزو وحصوله على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء قبل أن يتوقف اللعب نتيجة إصابة اللاعب.

زيزو غادر أرضية الملعب بسبب الإصابة.

تسديدة قوية من مصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة وتصدٍّ من مصطفى شوبير.