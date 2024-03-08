الخريطة الدرامية.. القائمة الكاملة لمسلسلات قناة cbc في رمضان

قبل قدوم شهر رمضان المبارك بالقليل من الأيام كانت قد جهزت الخريطة الدرامية لجميع القنوات التليفزيونية ومن بينها الخريطة الدرامية قناة cbc التي ستعرض في رمضان هذا العام 2024 وستتضمن العديد من المسلسلات ما بين الحصري والمتزامن مع القنوات الأخرى.

في هذه السطور نستعرض القائمة الكاملة للمسلسلات التي سيتم عرضها على قناة cbc.

مسلسل مليحة بالتزامن مع قناتى ON والحياة

من المقرر عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان وذلك بالتزامن مع عرضه على قناتى ON والحياة، ومسلسل مليحة من بطولة دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل صيد العقارب حصريًا

أما مسلسل صيد العقارب فسيعرض على قناة cbc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024 وكذلك على منصة Watch it والمسلسل من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والنجوم رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن.

مسلسل مسار إجبارى بالتزامن مع قناتى ON والحياة

كذلك من المتوقع أن يعرض على شاشة قناة cbc مسلسل مسار إجبارى بالتزامن مع عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناتى ON والحياة ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

مسلسل بقينا اتنين حصريًا

كما سيعرض مسلسل و بقينا اتنين بشكل حصري على القناة وهو من بطولة النجوم شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل سر إلهي حصريًا

وستعرض القناة بشكل حصري كذلك مسلسل سر إلهي، وهو من بطولة النجوم روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل صدفة بالتزامن مع قناتى DMC والحياة

كما ستعرض قناة cbc في رمضان مسلسل صدفة وذلك بالتزامن مع قناتى DMC والحياة مسلسل صدفة من بطولة الفنانة ريهام حجاج، والنجوم خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل محارب حصريًا

كما من المتوقع أن تعرض قناة cbc مسلسل محارب، بشكل حصري على شاشتها والمسلسل من بطولة النجوم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.