ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الشهر المبارك ويسعى المسلمين لمعرفة عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024 لتبادل التهاني والمباركات بين الأهل والأحباب، فمن المقرر أن سيكون يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 هو أول أيام شهر الصوم، وستكون غرته 30 يومًا لكي ينتهي في يوم 9 أبريل المقبل.

عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024 للأهل والأحباب

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أفضل عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024.

وإليك أفضل رسائل تهنئة رمضان للأحباب والأهل، وتتمثل في:

رسائل تهنئة رمضان 2024

أذاقكم الله حلاوة صيام شهر رمضان المبارك، وتقبّل منكم صيامه وصالح الأعمال، وغفر الله لكم ذنوبكم وكفّر عنكم سيئاتكم وكتبكم من المغفورين لهم في هذا الشهر الكريم.

مبارك عليك شهر رمضان الكريم، وجعل الله لك نصيب من بركة وخير هذا الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بألف صحة وعافية.

اللهم اجعل رمضاننا هذا شفاء لكل مريض، وفرجا من كل الكرب والضيق، واستجابة لدعائنا، ونصرا ورفعة للمسلمين، فأنت على كل شيء قدير.

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والمسرات.



رسائل المعايدة بقدوم شهر رمضان 2024

كل عام وأنتم بخير عساكم من عواده.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، كتب الله لكم فيه الأجر والثواب على صالح الأعمال.

أتمنى لكم أجمل الأيام التي تفيض بكرم الله ورحمته الواسعة، وأن يحقق الله لك كل أمانيك.

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك نتمنى لكم شهرًا يفيض به البركة والمغفرة من الله تعالى، وأن يتقبل فيه الله تعالى سائر الأعمال الصالحة.

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