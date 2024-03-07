الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الصيني: "الولايات المتحدة تحاول قمع بكين"

وانج يي
وانج يي

اتهم وزير الخارجية الصيني وانج يي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة قمع الصين، كما انتقد أيضًا، موقف أوروبا تجاه بكين.

وقال الوزير الصيني على هامش مؤتمر الشعب الوطني، إن الولايات المتحدة أخفقت في الإيفاء بتعهداتها ومددت العمل بالعقوبات المفروضة على الصين.

وتساءل عما إذا كانت أمريكا، لديها ثقة القوة العظمى بالنفس، إذا كانت تنظر للصين على أنها تمثل مثل هذا التهديد.

وقال إنه يتعين على واشنطن التعاون مع بكين من أجل تنمية راسخة للعلاقات.

وأوضح أنأي، اندلاع صراع بين الصين وأمريكا سوف تكون له " تداعيات لا يمكن تخيلها".

يذكر أن واشنطن فرضت أكثر من مرة عقوبات على الصين، شملت منع حصول الصين على التكنولوجيا المتطورة في قطاع الرقائق الإلكترونية.

كما أنها انتقدت الشركات الصينية، المشتبه في انتهاكها لحقوق الانسان في إقليم شينجيانج بشمال- غرب الصين، كما أنها تشتبه في أن بكين تقوم بإمداد روسيا بالتكنولوجيا المهمة اللازمة لحربها ضد أوكرانيا.

وردت الصين على العقوبات الغربية من خلال القيام على سبيل المثال بفرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، اللازمة للتصنيع في قطاع التكنولوجيا.

واتهم وانج في نفس المؤتمر الصحفي الاتحاد الأوروبي بأن لديه مفاهيم خاطئة تجاه الصين.

وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة الصين اوروبا

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