الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بحضور د. الباز.. منتدى أوراق يفتّش فى دفاتر "موت العالم" بـ"الدستور"

جريدة الدستور

بدأت فعاليات الندوة الأولى لمنتدى «أوراق» للدكتور يسري عبدالله بمناقشة رواية موت العالم.. المعروفة شعبيًا بمذكرات محمود غزالة للروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، بحضور د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”.

يناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله ويديرها القاص والإعلامي علاء أبوزيد، بحضور الكاتب الصحفي والروائي عبد الوهاب داود، الشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي. 

ويعد عبدالرحيم كمال من أهم كُتّاب الرواية والدراما في مصر والعالم العربي، حيث صدرت روايته الجديدة «موت العالم.. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة» عن دار «الكرمة» بالقاهرة وتأتي بعد سلسلة من الأعمال السردية للقاص والروائي عبدالرحيم كمال من قبيل: «المجنونة»، و«بواب الحانة»، و«أبناء حورة»، و«كل الألعاب للتسلية» و«أنا وأنت وجنة وشهد»،  و«قصص بحجم القلب» و«ظل ممدود»، و«منطق الظل»، ومسرحية «صحب الوردة».

منتدى أوراق 
يأتي منتدى «أوراق» للكاتب والناقد الكبير د.يسري عبدالله  تعزيزا للمعنى وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة «حرف» الثقافية، بمقر صحيفة «الدستور» تجربة فكرية وجمالية جديدة تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

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