الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية علي مدين في "الحشاشين"

أحمد مدين وكريم عبدالعزيز
أحمد مدين وكريم عبدالعزيز

كشف الطفل أحمد مدين تفاصيل شخصيته ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة اللبنانية نور الذي يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تابع مدين، لـ"الدستور": “أجسد حسن الصباح والهادي بن حسن الصباح، كنت بذاكر الحلقات مع مامتي وأحاول أفهم الأحداث علشان ادخل في الشخصية، وهى شخصية لذيذة جدًا، سافرت كازاخستان لأن كان ليا مشاهد هناك”.

أبطال مسلسل الحشاشين 

"الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز يوم 11 مارس 2024 المقبل، وهو الموافق 1 رمضان 1445، لكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" على القنوات التابعة لها، إذ إنه من المقرر أن يعرض المسلسل على DMC في رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي الحشاشين إلى الدراما التاريخية إذ أنه من أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك  المستخدمة فيه واستايل الفنانات المشاركات في ذلك العمل الفني الضخم خلال رمضان.

وتدور قصة المسلسل حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن ابن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة "الحشاشين".

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