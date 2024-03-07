بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لاتحاد الناشرين (صور)

ظهرت مساء اليوم، نتيجة انتخابات اتحاد الناشرين بعد فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين 2024.

وجاءت نتيجة انتخابات اتحاد الناشرين على النحو التالي:

محمود خلف الله دردير حصل على 239 صوتًا.

محمد فريد زهران قد حصل على 238 صوتًا.

أحمد محمد رشاد 230 صوتًا.

أحمد محمد بدير 143 صوتًا.

محمد إبراهيم العبسي 141 صوتًا.

محمود عبدالنبي 139 صوتًا.

وليد محمد مصطفي 136 صوتًا.

وائل صلاح الموله 122 صوتًا.

وشهدت عملية انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين، حضورا كبيرا للناشرين، بعد أن كانت الانتخابات قد تأجلت لمدة أسبوع، حيث كان من المقرر لها أن تجري الخميس الماضي 2 فبراير 2024.

ويتنافس المرشحون لانتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين 14 ناشرا، بعد انسحاب الناشرين، زياد إبراهيم دار الياسمين، والناشر محمد نجاح، دار الرسم بالكلمات، علي عدد 6 مقاعد بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين كل من: أحمد سعيد عن المنعم سيد دار منشورات الربيع ــ أحمد عبدالمنعم أحمد سيد أحمد دار مؤسسة حورس الدولية ــ وأحمد محمد عصام أحمد بدير دار الشروق للنشر والتوزيع ــ أحمد محمد محمد رشاد أحمد مكتبة الدار العربية للكتاب ــ الجميلى أحمد شحاتة حسن، دار وعد للنشر ــ حسام حامد السيد عبدالمطلب دار المستقبل للنشر ــ رضا محمد عوض فودة دار رؤية للنشر والتوزيع ــ فتحي عبدالمقصود حسن زين، دار همسه للنشر ــ محمد إبراهيم إبراهيم العبسي دار العلم والإيمان ــ محمد فريد سعد زهران مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية ــ محمد نبيه عبدالتواب بيومي دار إبهار للنشر والتوزيع ــ محمود خلف الله دردير زيدان مؤسسة تبارك للنشر ــ محمود عبدالنبي محمود أحمد دفتر زين للنشر والتوزيع ــ ممدوح على أحمد محمد دار الحرم للنشر والتوزيع ــ وائل صلاح الدين علي الملا مصر العربية للنشر والتوزيع ــ وليد محمد أحمد مصفى دار وليد للطباعة والنشر.

انتخابات اتحاد الناشرين

انتخابات اتحاد الناشرين

انتخابات اتحاد الناشرين