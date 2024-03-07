رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة لسيادته والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل المحبة والتقدم والسلام.

جاء نص البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصري العظيم، بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ شَعبَنَا العظيم، ويبارك مصرنا الغالية، ويحل السلام على جميع بلدان العالم".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال تنصيب القس نبيل لمعي

وكان شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس نبيل لمعي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، خلال الأسبوع الجاري، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء مصطفى الشحات، مدير المنطقة الشمالية الشرقية للمخابرات العامة، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد خالد، المخابرات العامة، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس أمجد أيوب، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس عماد بطرس، والقس حاتم فكري، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس أشرف بولس، قائد احتفال اليوم، والشيخ وحيد ناجح، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.