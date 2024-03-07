الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس 1969.

ووضع القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وفي نهاية مراسم الاحتفال، قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وفي سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم المحافظون ومديرو الأمن بعدد من المحافظات نطاق المسئولية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بهذه المناسبة.