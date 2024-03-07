الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|عبدالله غلوش: "المتحدة" اهتمت بوجود الشباب بكثرة على الساحة

عبد الله غلوش
عبد الله غلوش

أشاد الكاتب الصحفي والناقد الفني عبدالله غلوش، باهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجودة الإنتاج على الرغم من كثرة الأعمال الفنية التي ستعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، ما خلق منافسة بين الشركات لجذب الجمهور، لافتًا إلى تنوعها واختلافها ما بين الكوميديا والشعبي والاجتماعية والتاريخية أيضًا.

وقال  غلوش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جعلت هناك تنوعًا رهيبًا وكبيرًا في الوجبة الدرامية التي تقدمها هذا العام، حيث يتوافق مع الجمهور في مصر، ويمكننا القول إن كل أشكال وأنواع الدراما موجودة بالفعل"، مشيرًا إلى أهمية وجود عمل كبير وضخم كمسلسل "الحشاشين"، وهذا ما كان الجمهور يفتقده في الأعمال الفنية المقدمة منذ سنوات طويلة مضت.

وأضاف: "مسلسل الحشاشين هو أضخم الأعمال الفنية في تاريخ الدراما العربية وليست المصرية فقط، وهذا ما جعله يؤجل بعدما كان سيعرض العام الماضي وهو الأمر الذي ينطبق على مسلسل جودر أيضًا الذي من المقرر عرض الـ15 حلقة في رمضان المقبل 2025".

واستطرد غلوش حديثه عن مسلسل "إمبراطورية ميم"، قائلًا: "هذا العمل الفني وصناعه في تحد بسبب الفيلم، إلا أن المسلسل سيكون مواكبًا وبروح جديدة وإيقاع جديد مناسب لعام 2024"، مشيرًا إلى اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشباب وتصدرهم لأغلب الأعمال الفنية وهذا يظهر في كامل العدد+1، ومسار إجباري وإمبراطورية ميم.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

وأكد أن مصر لديها عباقرة في الجرافيك والأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان، تؤكد هذا بالفعل، متابعًا: "أروما من الشركات التي تفتخر بها خاصةً في مجال الجرافيكس"، مختتمًا: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوّرت من نفسها إلى أن أصبحت أهم شركات الإنتاج في العالم العربي".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب الصحفي والناقد الفني عبد الله غلوش الناقد الفني عبد الله غلوش عبد الله غلوش الماراثون الرمضاني 2024 مسلسل الحشاشين

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