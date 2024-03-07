الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتعدى بالضرب على سيدتين فى طنطا

متهم
متهم

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدتين بالضرب بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

وبالفحص أمكن تحديد السيدتين المشار إليهما وتبين أنهما (بائعتا لعب أطفال وخردوات) وبسؤالهما قررتا بتضررهما من قيام (بائع لعب أطفال وخردوات "له معلومات جنائية" وشقيقه) بالتعدى عليهما بالسب وممارسة أعمال البلطجة بمحيط عملهما بدائرة القسم لخلافات بينهم حول أماكن افتراش لعب الأطفال والخردوات، وأنهما لم يُحررا ثمة محاضر فى هذا الشأن.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "مطواة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية فيس بوك ة قسم شرطة أول طنطا

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