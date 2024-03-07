الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين لتلاعبهما فى العدادات الكهربائية بالقاهرة

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالتلاعب فى العدادات الكهربائية مُسبقة الدفع نظير مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام أحد الأشخاص، وفنى عدادات بشركة الكهرباء، مقيمين بمحافظة القاهرة بالتعامل مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية والتلاعب فى عدادات الكهرباء الحكومية مُسبقة الدفع عن طريق شحنها والتلاعب فى نظام تشغيلها، مما يؤدى إلى إهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما ذلك النشاط نظير تحصلهما على مبالغ مالية من راغبى التلاعب فى عدادات الكهرباء، كما تم بإرشادهما ضبط 98 عداد كهرباء مُسبق الدفع–الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما بغرفة سكنية مستأجرة بالقاهرة يمارسان نشاطهما من خلالها.

الأجهزة الأمنية العدادات الكهربائية العدادات الكهربائية م سبقة وزارة الداخلية

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