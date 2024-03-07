رئيس وزراء أرمينيا يزور أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة، "نيكول باشينيان"، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

كان في استقباله أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رافقه في جولة بالمنطقة الأثرية استهلها بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدى رئيس الوزراء الأرميني إعجابه الشديد بالهرم، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة بناء الهرم وعدد الأحجار به ومصدرها، كما تضمنت الجولة زيارة منطقة البانوراما وتمثال أبوالهول، حيث تعرف على طريقة نحت التمثال ولوحة الحلم.

كما قام أشرف محيي الدين باستعراض مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الهرم، الذي يتم تنفيذه حاليًا، وما يتضمنه المشروع من مكونات تهدف لتحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة الأثرية.

وحرص رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية، تخليدًا لهذه الزيارة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأرميني قام بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أمس.