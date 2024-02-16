الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير الدولة القطري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتبة قطر الوطنية والسيدة حرمه، وذلك على هامش زيارته لمصر، ياتى ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية منذ افتتاحه في ابريل 2021.

وقد كان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهما وقدم لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قام بإهداء الدكتور حمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

و اصطحبهما الدكتور  سيد أبو الفضل المشرف على قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف.

وفي نهاية الجولة، أعرب  الدكتور حمد بن عبدالعزيز عن سعادته بهذه الزيارة واعجابه بالمتحف كمنارة ثقافية شاهدة علي تفرد الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك من خلال معروضاته التى تظهر عظمة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور،كما وجه الشكر لإدارة المتحف على حسن الاستقبال.

وفى ذات السياق انطلقت بالمتحف فعاليات الموسم الثاني من مبادرة “ طبلية مصر” والتى من المقرر أن تستمر حتى شهر أغسطس المقبل،    التى يتبنها ويحتضن فعاليتها المختلفة فى إطار دورة الثقافي والتوعوي الذى أقدم عليه المتحف منذ افتتاحه ليكون منارة ثقافية وتعليمية ولا يكون مقتصرة على عرض القطع الأثرية وهذا ما تحرص عليه إدارة المتحف. اه

وتستهدف مبادرة طبلية مصر احياء الاكلات الشعبيه المصريه والتراث الصري بالإضافة إلى الترويج  إلى سياحة المأكولات تعد واحدة من الأنماط السياحية الاكثر رواجا كبيرا حول العالم كما تستهدف المبادرة تعريف النشئ الصغير والأطفال بالاكلات المصرية والموروث المصرى الذى استبدله اطفالنا بالوجبات السريعه البعيدة عن المطبخ المصري.
 

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