الخميس 07 مارس 2024
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مصر

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون المشترك مع وفد هندى رفيع المستوى

لقاء وزيرة التخطيط
لقاء وزيرة التخطيط والسفير الهندى

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، وفدا هنديا رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية لتحول الهند، برئاسة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، سانجيت سينغ، مستشار التجارة والاقتصاد والتمويل والتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، ضمن زيارة الوفد للقاهرة، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رؤية مصر 2030

وأكدت "السعيد" قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين مصر والهند، مشيرة إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى الهند في مطلع 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

واستعرضت "السعيد" خلال اللقاء ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030، التي تعد النسخة الوطنية من الرؤية الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط الاستثمارية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.

وأشارت "السعيد" إلى الجهات التابعة للوزارة، منها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وما يقدمه من برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد المحلية والدولية.

مبادرة حياة كريمة

وقالت وزيرة التخطيط إن الوزارة مسئولة عن عدد من المبادرات بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، لافتة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف، مشيرة كذلك إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.

وأكدت "السعيد" خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، الذي يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات.

حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة للبنية الأساسية، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد المؤسسة الوطنية سفير الهند وزارة التخطيط حياة كريمه

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