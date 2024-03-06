الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خبير: طرح شهادات الـ30% تمتص السيولة في الأسواق

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

تسود توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات البنك المركزي المصري التي أعلنت عنها لجنة السياسات النقدية اليوم الأربعاء، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، إلى جانب طرح عدد من البنوك شهادات إدخارية ذات عائد 30%.

سعر الدولار في البنوك 

وقال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة سواء المتعلقة برفع سعر الفائدة أو مرونة سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك، تأتي في إطار حرب شرسة تخوضها الدولة ضد مافيا السوق السوداء لتجارة العملة من أصحاب المصالح والسطوة لاستعادة استقرار الاقتصاد القومي وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.

رفع سعر الفائدة 

وأضاف"النحاس"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن رفع الفائدة 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، وطرح شهادات إدخارية بعائد يصل لـ 30%، يستهدف امتصاص السيولة النقدية من السوق على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، إذا ما صاحب ذلك تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع فى الموانئ، والتغطية الفورية للاعتمادات اللازمة لتسهيل حركة الاستيراد من الخارج، وإتاحة كميات من السلع تفي باحتياجات السوق المحلية، على نحو يضمن تحقيق ثبات نسبي في الأسعار دون قفزات جديدة.

سعر الدولار في السوق السوداء

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة اتخاذ قرارات استثنائية جديدة لمنع أي محاولة من تجَّار السوق السوداء من استغلال حالة التخبط، من بينها تسريع الإفراجات الجمركية، وتغطية الاعتمادات المستندية، وإتاحة حق أي عميل إيداع أي مبلغ بالدولار في البنك دون قيود حتى لو مليون دولار، متوقعًا حدوث ارتفاعات متتالية في أسعار الدولار في البنوك ليعقب ذلك انخفاض آخر ليستقر عند مستوى متقارب مع سعره فى السوق السوداء.

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