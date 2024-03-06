دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص.. برنامج تدريبي لـ"التخطيط القومي"

أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، برنامجًا تدريبيًا للمدربين حول “دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر”.

زيادة مشاركة المرأة

تستمر الفعالية على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 4-7 مارس الجاري، وذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وجيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المجلس القومي للمرأة، ومونيكا ريزى مسؤول أول ببرنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ويستهدف البرنامج التدريبي تعزيز المعرفة وفقًا لخمسة محاور وهم التحليل القائم على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقييم الأثر والميزانية المراعاة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في الإطار المنطقي ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في المتابعة والتقييم والمؤشرات وكذلك منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مجال الإعلام والاتصالات فيما يخص عمل معهد التخطيط القومي على جميع المنصات.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أشرف صلاح الدين على حرص المعهد على تطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلًا عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، لافتًا إلى أنه تم اختيار المعهد كأول جهة حكومية في المنطقة العربية للتدريب على دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر.

وأعربت جيهان توفيق عن تقديرها العميق لمعهد التخطيط القومي باعتباره الجهة الرائدة في تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ونموذجًا فريدًا يُحتذى به لباقي المؤسسات، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد الدليل المخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجاتها في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناء على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

فيما أشارت مونيكا ريزى، إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ختاما لأنشطة "مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" مستهدفًا بناء كوادر بشرية تمتلك الفكر وآليات التنفيذ في آن واحد.