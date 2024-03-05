الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يناقش مستقبل العلاقات المصرية الخليجية ومقترحات تعزيز التعاون

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة بحثية حول مستقبل العلاقات المصرية الخليجية ما بيين التعاون والتنافس، فى ضوء تحليل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مع التركيز على دولتى الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، بهدف استشراف مستقبل هذه العلاقات فى ظل المستجدات الراهنة التى فرضتها الأحداث خلال السنوات الأخيرة على دول الخليج، مع تقديم بعض المقترحات التى تسهم فى تعزيز هذه العلاقات الدفع بها لآفاق أوسع من التعاون بما يحقق الإفادة للطرفين.


التعاون الاقتصادي مع دول التعاون الخليجي


واستعرض المعهد المستجدات الراهنة على الصعيد الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجي، وانعكاساتها على صياغة معادلة علاقاتها الدولية، والرصد والتحليل للعلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية  وتطوراتها فى ظل تلك المستجدات الراهنة فيما يشمل مجالات التكامل، وكذلك مجالات التنافس التى بدت فى ظل استراتيجيات التنويع.
 

التأثيرات المحتملة على العلاقات المتبادلة


وأوضح أن من بين التأثيرات المحتملة للمستجدات الراهنة يتمثل فى إتجاه دول الخليج نحو ترشيد قراراتها المالية، واتساع دوائر العلاقات الاقتصادية الدولية،  وتبنى استراتيجيات التنوع لبناء اقتصاد مستدام وإمكانية تكامل الخبرات فى العديد من المجالات أهمها الخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والبحث العلمى، والتعاون الثقافى، ويعزز فرص استدامة التعاون أن دول الخليج لا تزال لديها قناعة أن مصر تمتلك مفاتيح الاستقرار الأمنى والسياسي للمنطقة برمتها، فضلًا عما تتمتع به من علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية مع دول المنطقة. 
 

مجالات التقارب المصري الخليجي


وتابع: هناك مجالات عدة لتعزيز التعاون فى مقدمتها تنمية الصادرات المصرية لدول المجلس، وتنمية الاستثمارات الخليجية فى مصر، وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من دول المجلس، وزيادة أعداد العاملين المصريين بدول المجلس وتحويل مجالات التنافس لمجالات تعاون.

معهد التخطيط وزارة التخطيط الخليج دول الخليج العلاقات الاقتصادية

مواد متعلقة

معهد التخطيط القومى يشارك فى فعاليات مشروع "زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصر"

معهد التخطيط يعقد برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة الشباب

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع وتتأثر بالسعر العالمي

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

"اتصالات النواب" تكشف قيمة تعويض العملاء بعد عطل فودافون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟