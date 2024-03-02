السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد التخطيط القومي يشارك في فعاليات مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"

مشروع زيادة مشاركة
مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة

شارك معهد التخطيط القومي في الحفل الختامي  لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومي ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة معهد التخطيط القومي أ.د هالة السعيد،، ود. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسعادة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، والسيد أربك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، ود.رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ود. ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، وعدد من المهتمين بهذا الشان.

وفي هذا الإطار أكد أ.د. أشرف العربي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه د. هبة مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، أن المرأة تعد شريكًا كاملًا وفاعلًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبارها عاملًا أساسيًا في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدة، وأن تمكين المرأة يعد من العوامل المحفزة لمضاعفة جهود جمیع عوائد استثمارات التنمیة، مشيرًا إلى حرص المعهد على تطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد.

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ونوه العربي إلى الدور المحوري للمعهد باعتباره أحد أهم مراكز الفكر في المنطقة التي ساهمت لعقود طويلة في تشكيل النهج التخطيطي والتنموي في مصر في تحقيق مستهدفات المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بما يدعم وصول المرأة إلى الخدمات العامة والبرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن المعهد يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع إنشاء المجلس القومي للمرأة أنشأ المعهد وحدة النوع الاجتماعي والتي كان لها دورًا محوريًا في العديد من البحوث والدراسات المتخصصة في قضايا المرأة التي ساهمت في تحقيق العديد من التطورات التي حدثت في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس معهد التخطيط القومي الشكر إلى أ.د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذي تقدمه للمعهد، كما أعرب عن تقديره للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على اختيارها معهد التخطيط القومي للمشاركة في مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر".

تدريب 300 سيدة ممن تشغلن مناصب في الإدارة العليا والمتوسطة


تجدر الإشارة إلى تمثيل معهد التخطيط القومي في المشروع بمراحله المختلفة، حيث شاركت عدد من عضوات الهيئة العلمية بالمعهد في مرحلته الأولى كمتدربات في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة والذي تضمن تدريب 300 سيدة ممن تشغلن مناصب في الإدارة العليا والمتوسطة، وكذلك ببرنامج الزمالة ل 50 سيدة ممن حققن أداء متميزًا في المرحلة الأولى لحضور التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بايطاليا.
وفيما يخص المرحلة الثالثة من المشروع، جاري الانتهاء من إعداد الدليل المخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناء على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

معهد التخطيط القومى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر وزارة التخطيط منظمة العمل الدولية استراتيجية التنمية المستدامة 2030

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