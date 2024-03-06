بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

حظى ملف الأجور على اهتمام كبير من جانب الدولة، التى تتابعت قراراتها لتحسين منظومة أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم أكثر من 4 ملايين موظف على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها وأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى محاولة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

زيادة العلاوات والأجور

وجاء على رأس تلك القرارات، زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربعة الماضية، بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادى الذى يعيشه المصريون، ضمن حزمة استثنائية من إجراءات الحماية الاجتماعية قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 180 مليار جنيه.

فعلى مدار السنوات الخمسة الماضية ارتفعت قيمة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى عام 2019 إلى 6 آلاف جنيه فى عام 2024، بزيادة 4800 جنيه بما يعادل 400% خلال الفترة بين عامى 2019 و2024، وقد ارتفعت قيمة الحد الأدنى للأجور خلال 5 أشهر فقط ألفي جنيه، بعدما قفز من 4000 جنيه فى أكتوبر 2023 إلى 6000 جنيه فى مارس 2024.

جدول أجور العاملين

وفى هذا الصدد، أجرت وزارة المالية تعديل على جدول أجور العاملين بالدولة بكافة المستويات الوظيفية لتضمين الزيادة الجديدة فى الأجور والتى تنوعت بين صرف علاوة دورية بنسبة 10% للجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية و15% للجهات غير المخاطبة بالقانون، مع صرف حافز إضافى تتراوح قيمته بين 500 لـ 900 جنيه تبعًا للدرجات الوظيفية، على أن يصل إجمالى الحد الأدنى للأجر ما يلى: 12 ألف جنيه/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيها/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

قرارات البنك المركزي

كان البنك المركزى المصرى قد أعلن اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.