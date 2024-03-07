الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

اليوم.. "الأرث الخالد" احتفالية بذكري شادي عبد السلام في بيت السناري

شادي عبد السلام
شادي عبد السلام

يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، احتفالية بعنوان “الإرث الخالد.. في ذكري شادي عبد السلام"، في السادسة من مساء اليوم الخميس، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية التابع لها بيت السناري، للاحتفاء بذكري ميلاد مخرج "المومياء"، شادي عبد السلام، والمولود في 15 مارس من العام 1930.

 ويشارك في الاحتفال بذكري ميلاد شادي عبد السلام كل من الفنانة سوسن بدر ، مهندس المناظر أنسي أبو سيف ، الدكتور مجدي عبد الرحمن، و يبحر المشاركون في الاحتفالية، في عالم شادي عبد السلام، حيث ينبض الإرث الفني وتتجسد الحكاية، فضلا عن تسليط الضوء على أعماله الرائدة وتذكر عظمته من خلال كلمات تُلقى من قلوب ممن عاصروه.

معرض يقدم مطبوعات نادرة من أعمال شادي عبد السلام ضممن الاحتفالية

كما تصاحب الاحتفالية معرض يقدم مطبوعات نادرة من أعمال شادي عبد السلام الساحرة؛ كل لوحة، كل مشهد، يحكي حكاية ويسرد تاريخًا.

ويعد فيلم "المومياء.. يوم أن تحصى السنين" – الفيلم الروائي الطويل الوحيد لشادي عبد السلام، من أبرز أعمال السينما المصرية عبر تاريخها الممتد والطويل. وجاء في قائمة أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين. والذي قال عنه في إحدي لقاءاته الإعلامية: "أردت أن أعبر عن نفسي وعن مصر، وعن شخصية الإنسان المصري الذي يستعيد أصوله التاريخية وينهض من جديد".

وقد حاز الفيلم ــ المومياء ــ على تقدير صانعي السينما العالمية في عدة محافل دولية. شادي عبد السلام – لم يكن مجرد مخرجًا بل فنانًا ملهمًا، ومعلمًا خالدًا استطاع أن يترك بصمته على أجيال من خلال فنه الرفيع وأسلوبه الأثير.

 

فضلا عن الإخراج، خاض شادي عبد السلام، تجربة تصميم الملابس، والمناظر، والديكورات والإكسسورات، وكانت أولي تجاربه في هذا المجال خلال فيلم “حكاية حب”، عندما تغيب منهدس الديكور، فأسند إليه المخرج حلمي حليم تلك المهمة والتي قام بها علي أكمل وجه، وبدأ بعدها في تصميم الديكور والإكسسوارات والملابس لأفلام ذات بعد تاريخي، مثل "وإسلاماه"، و"أمير الدهاء"، و"رابعة العدوية"، و"عروس النيل".

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