الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لزوجين قتلا ابنتهما بعد تعذيبها في البحيرة

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، زوجين بالسجن المؤبد بتهمة قتل ابنتهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الأدوات المضبوطة.

صدر الحكم  برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبدالمولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

بداية أحداث القضية المقيدة، برقم 35674 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دمنهور عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور بقيام المتهمين "م. ا" و"غ. ص" المجني عليها ابنتهما "ر. م" بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة المركز.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول عاطل، عقد عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اعتاد التعدى على المجني عليها ابنته سن 9 سنوات، ضربًا مبرحًا جاوز حد التأديب زاعمًا سوء سلوكها، وقام بضربها بيده وبرجليه وبعصا شوم، ما أدى إلى إصابتها بتكسير في ضلوعها والتي أودت بحياتها، وأن المتهمة الثانية "غ. ص" ربة منزل، اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن سهلت له واقعة التعدي علي ابنتها دون أن تقوم بواجبها في حمايتها ورعايتها والدفاع عنها.

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