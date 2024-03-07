الخميس 07 مارس 2024
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مصر

سويلم: ضرورة تذليل التحديات التى تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل

جريدة الدستور

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع المهندس مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة، لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة. 

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، ومناقشة إجراءات وآليات تحفيز المهندسين والعاملين القائمين على عملية تحصيل مستحقات الوزارة بالإدارات المركزية بالمحافظات.

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تذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

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سرعة الانتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل 

ووجّه وزير الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على الإشراف على عملية التحصيل، بحيث تعتمد هذه القواعد على زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية، مع زياده تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري، بحيث تكون منظومة تحفيزية تنافسية للنهوض بأعمال التحصيل واسترداد كل مستحقات الوزارة.

 

زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية 

وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقًا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشىء لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.

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