الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة رئاسية علنية فى أى وقت

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، نظيره الحالي جو بايدن إلى مناظرة رئاسية علنية في أي وقت.

وقال ترامب إنه سيناظر الرئيس جو بايدن “في أي وقت وفي أي مكان”، حيث حول الرجلان انتباههما نحو مباراة العودة في الانتخابات العامة بعد يوم من هيمنتهما على الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير.

وكتب ترامب على منصة تروث للتواصل الاجتماعي: "من المهم لصالح بلادنا أن نتناظر أنا وجو بايدن في القضايا الحيوية جدًا للأمريكيين".

وأضاف: “لذلك، أنا أدعوه إلى المناظرة، في أي وقت وفي أي مكان".

ورفض ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري. لكنه قال اليوم الأربعاء إنه سيتنافس مع بايدن في المناظرات أو المناقشات التي تستضيفها اللجنة الوطنية الديمقراطية – إذا وافق الرئيس.

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