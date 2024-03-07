الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يكرم طلاب التعليم الفندقى المشاركين فى مسابقة "أمهر شيف"

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف

استقبل اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمكتبه بديوان عام المديرية، الطلاب المشاركين في مسابقة أفضل شيف والتي أقيمت بتوجيهات وزير التربية والتعليم واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرعاية مباشرة من أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

 

شهادات تقدير ومكافآت مالية 

وكرم سلومة، الطلاب بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية بمنحهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية تقديرا لما قدموه من عمل وجهد كبير فى المسابقة التي نالت إعجاب الجميع ولاقت زخما إعلاميا كبيرا وحضرها كبار الشيفات فى مصر مما أضفى نوعا من الجدية والجمال للمسابقة. 
 

وشهدت التكريم الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني بالجيزة وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية ونيڤين مدبولي مدير التعليم الفندقي. 

 

وتبادل النقاش وكيل تعليم الجيزة مع الطلاب واستمع الي طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية وأكد بأنه جاري إعداد ملتقى للتوظيف لخريجي المدارس الفندقية وحثهم على تنمية الذات من خلال كورسات اللغات والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة في مجال الطهي.

 

وجبات بأسعار مخفضة “ أهلا رمضان” فطارك عندنا من طلاب مسابقة أمهر شيف 
 

وكان لمسابقة أفضل شيف التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتوجيهات من وزير التربية والتعليم
ومحافظ الجيزة وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة  إيجابيات كبيرة.


وأعلن الطلاب الفائزين أمام وكيل تعليم الجيزة أنهم سيقومون منتجات ستغزوا الأسواق خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية وبخدمة ممتازة وستقدم للجمهور من خلال منافذ البيع المخصصة لها بالمحافظة بنظام رسم الخدمة وطبقا للقرار الوزاري ٢٩٠ والذى ينص تسليط الضوء على التعليم الفنى وإتاحة الفرصة له بتعزيز رأس المال وإقامة مشروعات صغيرة ومشاركة أبنائه فى كافة الإصلاحات والمنتجات. 
 

وكان ذلك بحضور الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني والأستاذة سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة نيڤين مدبولى مدير التعليم الفندقى بتعليم الجيزة.

 

ودار حوار خلال اللقاء أكد خلاله وكيل الوزارة على أهمية التعليم الفني، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، ورؤية مصر 2030.

 

واستعرض سلومة منتجات طلاب التعليم الفندقي والوجبات الغذائية بعمل أيدي أبناء التعليم الفندقي.
 

وصرح بضرورة تسليط الضوء على التعليم الفني بصفة عامة، والتعليم الفندقي بصفة خاصة.
 

ووعد بإعداد كورسات خاصة بالتعليم الفندقي، وتوفير فرص عمل لمشاركة جميع طلاب التعليم الفندقي.
 

وكذلك فتح منافذ البيع بمختلف مناطق محافظة الجيزة والبيع بأسعار جيدة وذات نوعية جيدة وخدمة ممتازة، تيسيرًا على أهالي محافظة الجيزة، ورفع العبء عنهم، وتقديم وجبات إفطار في رمضان بأسعار مخفضة وتنافسية وذات قيمة غذائية عالية.
 

كما أشار أيضًا إلى دعم التسويق الالكتروني، والإعلان عن الوجبات وأسعارها على صفحة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف
مسابقة أمهر شيف نكريم تعليم الجيزة أخبار تعليم الجيزة

مواد متعلقة

الصحة تتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلة فى محافظة الجيزة

أسعار السلع لمعرض "أهلًا رمضان" الرئيسى فى محافظة الجيزة بالعمرانية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا وافقت سريا على بيع 100 صفقة أسلحة عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

عاجل.. إطلاق نار جماعى على حافلة بولاية فيلادلفيا الأمريكية

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟