وكيل تعليم الجيزة يكرم طلاب التعليم الفندقى المشاركين فى مسابقة "أمهر شيف"

استقبل اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمكتبه بديوان عام المديرية، الطلاب المشاركين في مسابقة أفضل شيف والتي أقيمت بتوجيهات وزير التربية والتعليم واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرعاية مباشرة من أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

شهادات تقدير ومكافآت مالية

وكرم سلومة، الطلاب بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية بمنحهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية تقديرا لما قدموه من عمل وجهد كبير فى المسابقة التي نالت إعجاب الجميع ولاقت زخما إعلاميا كبيرا وحضرها كبار الشيفات فى مصر مما أضفى نوعا من الجدية والجمال للمسابقة.



وشهدت التكريم الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني بالجيزة وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية ونيڤين مدبولي مدير التعليم الفندقي.

وتبادل النقاش وكيل تعليم الجيزة مع الطلاب واستمع الي طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية وأكد بأنه جاري إعداد ملتقى للتوظيف لخريجي المدارس الفندقية وحثهم على تنمية الذات من خلال كورسات اللغات والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة في مجال الطهي.

وجبات بأسعار مخفضة “ أهلا رمضان” فطارك عندنا من طلاب مسابقة أمهر شيف



وكان لمسابقة أفضل شيف التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتوجيهات من وزير التربية والتعليم

ومحافظ الجيزة وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إيجابيات كبيرة.



وأعلن الطلاب الفائزين أمام وكيل تعليم الجيزة أنهم سيقومون منتجات ستغزوا الأسواق خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية وبخدمة ممتازة وستقدم للجمهور من خلال منافذ البيع المخصصة لها بالمحافظة بنظام رسم الخدمة وطبقا للقرار الوزاري ٢٩٠ والذى ينص تسليط الضوء على التعليم الفنى وإتاحة الفرصة له بتعزيز رأس المال وإقامة مشروعات صغيرة ومشاركة أبنائه فى كافة الإصلاحات والمنتجات.



وكان ذلك بحضور الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني والأستاذة سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة نيڤين مدبولى مدير التعليم الفندقى بتعليم الجيزة.

ودار حوار خلال اللقاء أكد خلاله وكيل الوزارة على أهمية التعليم الفني، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، ورؤية مصر 2030.

واستعرض سلومة منتجات طلاب التعليم الفندقي والوجبات الغذائية بعمل أيدي أبناء التعليم الفندقي.



وصرح بضرورة تسليط الضوء على التعليم الفني بصفة عامة، والتعليم الفندقي بصفة خاصة.



ووعد بإعداد كورسات خاصة بالتعليم الفندقي، وتوفير فرص عمل لمشاركة جميع طلاب التعليم الفندقي.



وكذلك فتح منافذ البيع بمختلف مناطق محافظة الجيزة والبيع بأسعار جيدة وذات نوعية جيدة وخدمة ممتازة، تيسيرًا على أهالي محافظة الجيزة، ورفع العبء عنهم، وتقديم وجبات إفطار في رمضان بأسعار مخفضة وتنافسية وذات قيمة غذائية عالية.



كما أشار أيضًا إلى دعم التسويق الالكتروني، والإعلان عن الوجبات وأسعارها على صفحة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف

وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف

وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف

وكيل تعليم الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة أمهر شيف