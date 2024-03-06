الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية والإغاثية كورقة للضغط

قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية والإغاثية كورقة للمساومة للضغط على الطرف الآخر.

كما اعتبر إسرائيل تقيد دخول المساعدات إلى غزة، مردفا: "إسرائيل تطلق النار على من يحاول الوصول إلى المساعدات".

كما شدد على ضرورة فرض حظر على بيع السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية عليها، مضيفا: "عمليات الإنزال الجوي للمساعدات هي الملاذ الأخير ومكلفة وغير فعالة".

وأفاد من جانبه بأن الولايات المتحدة اختارت ألا تضغط على إسرائيل ولجأت إلى إنزال المساعدات جوا.

من جانبه قال المتحدث باسم الأونروا، إن غزة تتجه نحو كارثة لم يسبق لها مثيل إذا استمر هذا العدد الضئيل من شاحنات المساعدات.

وأضاف في تصريحات صحفية: "نوزع ما يدخل لنا من المساعدات على الفور دون تأخير لكن إسرائيل لم تسمح لنا بالدخول إلى المناطق الشمالية".

وأشار إلى أن إنزال المساعدات جوا لن يحل محل إدخالها برا لأن القطاع بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات.