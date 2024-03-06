الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: ندعم وقف إطلاق النار المؤقت دون ربطه باشتراطات

حماس
حماس

قال سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، إنهم مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار طالما أنه لا يخضع لأي اشتراطات أخرى.

وأعلن أن حماس تدعم أي مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لوقف القتال حتى لو بشكل مؤقت دون ربطه باشتراطات أخرى.

وتابع: "لا يمكن أن نتعامل مع أي اتفاق لا يضمن وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".

وأكد أن الحركة أبدت مرونة كبيرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لكن المواقف الأمريكية والصهيونية تفشل أي اتفاق.

وكان أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أنه مع نهاية يوم الأربعاء "ستتضح صورة المفاوضات في القاهرة"، الهادفة إلى التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وقال حمدان، إنه "إذا لم يُنجَز موضوع وقف إطلاق النار فلن ننتقل إلى أي ملف آخر".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت حركة حماس إنها ستواصل العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة، رغم غياب المفاوضين الإسرائيليين عن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة.

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