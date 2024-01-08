حزب العمال البريطاني لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

كرر حزب العمال البريطاني، الاثنين، دعواته للحكومة "لبذل كل ما في وسعها للعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة.

وقال وزير خارجية الظل في حزب العمال ديفيد لامي، وفق صحيفة الجارديان البريطانية، إنه لن يكون هناك "تغاضي عن المعاناة التي لا تطاق" للفلسطينيين في غزة والرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.

اسرائيل تستخدم أساليب مدمرة

وفي حديثه أمام مجلس العموم، اتهم إسرائيل باستخدام "أساليب مدمرة أدت إلى مقتل عدد كبير جدًا من المدنيين الأبرياء من خلال منع غير مقبول للمساعدات الأساسية".

وأضاف: لا يوجد مكان آمن للمدنيين، وكارثة إنسانية متزايدة، وتحذيرات الآن من مجاعة قاتلة.

وقال إن الوضع "الأليم" في غزة يجب ألا يستمر، مضيفًا أن الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار واضحة: نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية الآن وليس وقفة قصيرة، بل كخطوة أولى نحو ما سيوقف قتل الأبرياء، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة، ودرء المجاعة، وتحرير الرهائن، وإتاحة المجال لوقف مستدام لإطلاق النار، حتى لا ينتهي القتال.

في السياق، أعلنت حركة حماس عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي حيث قام نظام القبة الحديدية الإسرائيلي باعتراض عدة صواريخ على الأقل.

وأحصت في تل أبيب ما لا يقل عن ستة اعتراضات جنوب المدينة.

وتلقت منطقة واسعة من جنوب إسرائيل من أشدود شمالا إلى تل أبيب تحذيرات من هجوم صاروخي.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر تطبيق تلغرام: “قصفنا تل أبيب بوابل من الصواريخ ردا على المجازر بحق المدنيين”.

ولا توجد تقارير عن سقوط ضحايا، وفقا لما اوردته شبكة سي ان ان الامريكية في تقرير صادر لها اليوم الاثنين