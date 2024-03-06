تفاصيل استهداف موكب زيلينسكى ورئيس وزراء اليونان بصاروخ

نقلت وكالة سي إن إن الأمريكية، عن مصدر، سقوط صاروخ روسي قرب موكب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ورئيس الوزراء اليوناني في أوديسا، أسفر عن 5 قتلى.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أن زيلينسكي وأعضاء الوفد اليوناني لم يصابوا بأذى، على الرغم من سقوط الصاروخ على بعد حوالي 152 مترًا فقط، حسبما قال مسئولون يونانيون لمنفذ بروتوثيما الإخباري.

وكان زيلينسكي وميتسوتاكيس يزوران ميناء أوديسا حوالي الساعة 10:40 صباحًا، وكان من الممكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية. ثم وقع الانفجار في غضون دقائق.

بعدها، قال زيلينسكي للصحفيين: "ترون مع من نتعامل. إنهم لا يهتمون بالمكان الذي يضربون. أعلم أنه كانت هناك إصابات اليوم. لا أعرف كل التفاصيل بعد، لكنني أعرف أن هناك ضحايا".