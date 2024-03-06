الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظ البنك المركزى: وجود سعرين للصرف مرض يُهدد أى اقتصاد

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري شهد فترة عصيبة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التوقعات حول التضخم وسعر الصرف كانت عديدة.

وأضاف "عبدالله" خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري منذ قليل، عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: "كانت هناك أصوات تنادي بأن سعر الصرف سيزيد التضخم ويجب أن ندافع عنه".

وأكد أن البنك المركزي، يرى في وجود سعرين للصرف في أي اقتصاد، بمثابة مرض لا تستقيم معه الأمور.

وتابع: "كنا نسمع أرقامًا غير منطقية عن سعر الدولار، وهذا كله كان بسبب عدم الثقة في الجنيه والمستقبل وإدارة التدفق النقدي الموجودة".

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