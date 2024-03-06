الأربعاء 06 مارس 2024
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رياضة

وصول الفوج الرابع من بعثة مصر بدورة الألعاب الإفريقية فى غانا

الفوج الرابع من
الفوج الرابع من البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

وصل الفوج الرابع من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية غانا 2023، والتي تقام في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وضم الفوج الرابع من البعثة المصرية، منتخبات رفع الأثقال والمصارعة والشطرنج، والكرة الطائرة الشاطئية، بجانب معتز عاشور، نائب رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية.

وكان في استقبال البعثة الدكتور محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية في النسخة الثالثة عشرة، ومسئولو العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية والسفارة المصرية بغانا.

وتعد دورة الألعاب الإفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الإفريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية ( الأنوكا )، وأيضًا اتحاد الاتحادات الرياضية الإفريقية (الأوكسا).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهي "مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية".

وتتصدر مصر جدول الترتيب العام للميداليات الدورة الإفريقية عن تاريخها برصيد 1620 ميدالية بواقع 639 ذهبية و500 فضية و481 برونزية في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية، كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة، حيث فازت بـ 6 نسخ آخرها دورتا المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015، بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

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