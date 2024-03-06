إحالة ربة منزل ونجلها للمفتي لقتلهما سيدة بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، إحالة أوراق ربة منزل ونجلها حداد، لاتهامهم بقتل سيدة بعد استدراجها إلى لفضيلة مفتى الجمهورية لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم على ما اقترفوه، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7905 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 662 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "نورة م ع"، 39 سنة، ربة منزل، ونجلها "كامل ع ك"، 19 سنة، حداد، ومتهمة ثالثة "حدث"، لأنهم فى 2 / 10 / 2022، المتهمان وأخرى ذات ال 14 سنة ميلادية، قتلوا عمدًا المجنى عليها "نورا عبد النور حلمى مرزوق"، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامى المتفق عليه، إذ قبعا المتهمان الأولى والثانى بمسكنهما منتظرين حضورها صحبة المتهمة الأخرى، وما أن أتتهم حتى دلفت إحدى الغرف بالسمن فدخل خلفها المتهم الثانى فجسم فوقها وقيد حراكها، وما أن صرخ لطلب مساعدة المتهمتين الأولى والأخرى حتى هرعا إليه واستكملت الأخيرة تقيد حراكها من قدمها، وكممت الأولى فاهها بقطعة من القماش ممزوجة بالمياه قاصدين جميعًا من فعلتهم إزهاق روحها حتى فارقت الحياة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة أنه اقترنت بتلك الجناية بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 316 مكرر ثالثا، المنقولات والمبلغ المالى المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين للمجنى عليها حال كون المتهمين حائزين ومحرزين الأسلحة بيضاء تالية.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أدوات - قطعة من القماش ممزوجة بالمياه، حبال - مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالأوراق.