الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة ربة منزل ونجلها للمفتي لقتلهما سيدة بقليوب

ربة منزل
ربة منزل

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، إحالة أوراق ربة منزل ونجلها حداد، لاتهامهم بقتل سيدة بعد استدراجها إلى لفضيلة مفتى الجمهورية لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم على ما اقترفوه، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7905 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 662 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "نورة م ع"، 39 سنة، ربة منزل، ونجلها "كامل ع ك"، 19 سنة، حداد، ومتهمة ثالثة "حدث"، لأنهم فى 2 / 10 / 2022، المتهمان وأخرى ذات ال 14 سنة ميلادية، قتلوا عمدًا المجنى عليها "نورا عبد النور حلمى مرزوق"، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامى المتفق عليه، إذ قبعا المتهمان الأولى والثانى بمسكنهما منتظرين حضورها صحبة المتهمة الأخرى، وما أن أتتهم حتى دلفت إحدى الغرف بالسمن فدخل خلفها المتهم الثانى فجسم فوقها وقيد حراكها، وما أن صرخ لطلب مساعدة المتهمتين الأولى والأخرى حتى هرعا إليه واستكملت الأخيرة تقيد حراكها من قدمها، وكممت الأولى فاهها بقطعة من القماش ممزوجة بالمياه قاصدين جميعًا من فعلتهم إزهاق روحها حتى فارقت الحياة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة أنه اقترنت بتلك الجناية بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 316 مكرر ثالثا، المنقولات والمبلغ المالى المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين للمجنى عليها حال كون المتهمين حائزين ومحرزين الأسلحة بيضاء تالية.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أدوات - قطعة من القماش ممزوجة بالمياه، حبال - مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالأوراق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة المستشار أحمد رفعت النجار

مواد متعلقة

إحالة أوراق المتهم الأول فى قتل يمنى الجنسية للمفتى

إحالة أوراق عاطل للمفتى تعدى على نجلة زوجته بالإكراه فى الإسكندرية

إحالة أوراق استورجى للمفتى لهتكه عرض طفلة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

عطل فنى يضرب فيسبوك

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

بـ27 مليون جنيه.. ضبط شخصين تاجرا فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟