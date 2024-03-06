كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعد زيادة سعر الفائدة 30%

مع رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 600 نقطة، طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة متناقصة تكون لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية تصل إلى 30% ؜ للسنة الأولى وتصل إلى 25%؜ للسنة الثانية وتكون 20%؜ للسنة الثالثة، ويكثر التساؤل لمعرفة كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 30%، حيث سيصرف العائد بدورية سنوية، وكما أن جرى تعديل سعر العائد بالبلاتينية المتناقصة 3 سنوات وتكون بدورية صرف العائد شهريا لكي يصبح بسعر سنوي 26% في السنة الأولى، و22%؜ للسنة الثانية وتكون 18% ؜للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة، بدءا من اليوم.

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 30%

تستعرض «الدستور» في هذا التقرير كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 30% في السنة الأولى و25% ؜ في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة «أونلاين».

ويتاح شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة بشكل أونلاين عبر الأبلكيشن، وتوفير الجهد وعمليات التزاحم في فروع البنكين الحكوميين.

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خطوات شراء شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقصة