الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعد زيادة سعر الفائدة 30%

البنك الأهلي
البنك الأهلي

مع رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 600 نقطة، طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة متناقصة تكون لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية تصل إلى 30% ؜ للسنة الأولى وتصل إلى 25%؜ للسنة الثانية وتكون 20%؜ للسنة الثالثة، ويكثر التساؤل لمعرفة كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 30%، حيث سيصرف العائد بدورية سنوية، وكما أن جرى تعديل سعر العائد بالبلاتينية المتناقصة 3 سنوات وتكون بدورية صرف العائد شهريا لكي يصبح بسعر سنوي 26% في السنة الأولى، و22%؜ للسنة الثانية وتكون 18% ؜للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة، بدءا من اليوم.

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 30%

تستعرض «الدستور» في هذا التقرير كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 30% في السنة الأولى و25% ؜ في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة «أونلاين».

ويتاح شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة بشكل أونلاين عبر الأبلكيشن، وتوفير الجهد وعمليات التزاحم في فروع البنكين الحكوميين. 

اقرأ أيضا:

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

خطوات شراء شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقصة

  1. تسجيل الدخول لتطبيق الأهلي نت من خلال الرقم التعريفي وكلمة السر، عبر الرابط التالي: من هنا.
  2. ملء البيانات عبر الرابط التالي: من هنا.
  3. ثم قم باختيار إصدار شهادات استثمار، واختيار شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقضة بسعر سنوي 30% ؜السنة الأولى وحوالي 25%؜ للسنة الثانية و20%.
  4. وقم بتحديد رقم حساب العميل لإصدار الشهادة، وتحديد قيمة شراء الشهادة بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته.
  5. ثم تحديد تعليمات الاستحقاق، واختيار نوع الحساب سواء جاري أو توفير لصرف العائد الشهري به.
  6. وأخيرا الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة، والتأكيد على بيانات الشهادة، بعد ذلك ستظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه.
شراء شهادات البنك الأهلي المصري شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة كيفية شراء شهادات البنك الاهلي الأهلي المصري الجديدة بفائدة 30 البنك الأهلي المصري كيفية شراء شهادات البنك شراء شهادات البنك

مواد متعلقة

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة

تحديث لحظي.. سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بعد رفع سعر الفائدة

النهاردة كام شعبان 2024.. التاريخ الهجري في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2024/3/5 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعد زيادة سعر الفائدة 30%

كولر: غياباتنا مؤثرة.. وأثق فى كل لاعبى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟