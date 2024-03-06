كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعد زيادة سعر الفائدة 30%
مع رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 600 نقطة، طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة متناقصة تكون لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية تصل إلى 30% للسنة الأولى وتصل إلى 25% للسنة الثانية وتكون 20% للسنة الثالثة، ويكثر التساؤل لمعرفة كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 30%، حيث سيصرف العائد بدورية سنوية، وكما أن جرى تعديل سعر العائد بالبلاتينية المتناقصة 3 سنوات وتكون بدورية صرف العائد شهريا لكي يصبح بسعر سنوي 26% في السنة الأولى، و22% للسنة الثانية وتكون 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة، بدءا من اليوم.
كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 30%
تستعرض «الدستور» في هذا التقرير كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة «أونلاين».
ويتاح شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة بشكل أونلاين عبر الأبلكيشن، وتوفير الجهد وعمليات التزاحم في فروع البنكين الحكوميين.
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خطوات شراء شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقصة
- تسجيل الدخول لتطبيق الأهلي نت من خلال الرقم التعريفي وكلمة السر، عبر الرابط التالي: من هنا.
- ملء البيانات عبر الرابط التالي: من هنا.
- ثم قم باختيار إصدار شهادات استثمار، واختيار شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى وحوالي 25% للسنة الثانية و20%.
- وقم بتحديد رقم حساب العميل لإصدار الشهادة، وتحديد قيمة شراء الشهادة بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته.
- ثم تحديد تعليمات الاستحقاق، واختيار نوع الحساب سواء جاري أو توفير لصرف العائد الشهري به.
- وأخيرا الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة، والتأكيد على بيانات الشهادة، بعد ذلك ستظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه.