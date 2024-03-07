الخميس 07 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

"الدستور" ترصد أسعار ياميش رمضان في سوق المنشية بالإسكندرية

ياميش رمضان
ياميش رمضان

تتزين الأسواق المصرية قبل حلول الشهر الكريم بياميش رمضان من مختلف الأنواع والأصناف، من التمور والمكسرات والفواكه المجففة، لتختلف الأسعار باختلاف الجودة والنوع، ألا أنها ترتفع عن أسعار السنوات الماضية.

 أسعار التمور

ورصدت "الدستور" أسعار ياميش رمضان في اـواق المنشية ليقول رامي زكريا، احد التجار، إن أسعار التمور تتفاوت أسعارها ولكنها في متناول الجميع ليبدأ من 20 جنيها ويصل لـ 70 للتمر عالي الجودة الوارد من واحة سيوة، ويوجد انواع كثيرة من التمور في الأسواق مختلفة الأسعار تجعلها في متناول ميزانية الزبائن.

 أسعار قمر الدين والزبيب والقراصيا

و تابع زكريا، ان سعر لفة قمر الدين تبدأ من 70 جنيها حتى 110 جنيهات، وسعر كيلو المشمشية بمتوسط سعر 450 جنيها، وسعر كيلو القراصيا يتراوح من 300 إلى 370 جنيها، وسعر الكيلو من الزبيب درجة أولى بمتوسط 200 جنيه ودرجة ثانية 160 جنيها، ويتراوح سعر التين المجفف للعبوة الـ 100 جرام من 70 الى 90 جنيها.

 فيما قال أحمد الأمين، أحد التجار في السوق، إن أسعار المكسرات تزايدت كثيرا عن السنوات الماضية بما يقرب 70%، موضحا أن الإقبال على شراء مستلزمات رمضان من الياميش والمكسرات تراجع كثيرا، فأصبح الزبون يشتري الأولويات فقط، واصبح هناك تراجعا أيضا في الكميات الشرائية لتتناسب مع ميزانياتهم المالية في ظل غلاء الأسعار.

 أسعار اللوز وعين الجمل و البندق

وتابع أن سعر الكيلو الواحد للوز يتراوح من 260 جنيها حتى 500 جنيه، وسعر عين الجمل من 210 جنيهات حتى 420 جنيها، وسعر الكاجو من 340 جنيها حتى 600 جنيه، وسعر البندق من 200 جنيه حتى 430 جنيها، وسعر الفول السوداني من 100 إلى 120 جنيها.

 

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ياميش رمضان
ياميش رمضان
ياميش رمضان
ياميش رمضان
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