الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة الكلية خلال 24/25

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدفًا مهمًا فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهى عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعًا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام". 

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي: "نهدف لعودة القطاع الخاص ودعم الاستثمار.. وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.. وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.. وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".

وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة.. فى إطار التوجه للقطاع الخاص".

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