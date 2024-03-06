الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لـ"ديلر الهيروين" في مدينة نصر

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، متهم بـالسجن المشدد 6 سنوات، غيابيًا، وغرامة 100ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عاطف بركات بولس رفعت رمزي، وأمانة سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14864 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 278 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم بحيازته جوهر الهيروين بقصد الاتجار واحراز سلاح أبيض «مطواة» قرن غزال، كانت بحيازته.

بدأت الواقعة اثناء مروره دورية أمنيه في داءرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وجد الظابط اثناء سيره في الدورية المتهم يحمل سلاح أبيض في الشارع، فالتقطها وضبطه وقصد من احراز المواد المخدرة الاتجار بها والسلاح الابيض للدفاع عن النفس.

وأحالت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس غرامة 100ألف جنيه السجن المشدد المصاريف الجنائية المستشار سيد عبدالعزيز التوني

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