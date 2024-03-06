الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 246 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

اسلحة نارية
اسلحة نارية

شنّ قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن.

أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 246 قطعة سلاح ناري، و349 قضايا مخدرات، وتنفيذ 84473 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 14 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا.

وضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 12 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام وزير الداخلية لقطاع الأمن العام مديريات الأمن قطعة سلاح ناري أعمال البلطجة

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