الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة سلاح نارى فى عين شمس

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري بقصد الاستعمال والتشاجر بدائرة قسم شرطة عين شمس.

 

المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري بالقاهرة 

وجاء في أمر الإحالة، إحراز المتهم "أحمد صالح" ٤٣ سنة، عامل، سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص وإحراز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز السلاح بقصد استعماله في مشاجرة وفرض السيطرة على المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس لأخذ إتاوات منهم كرهًا عنهم.
وأكد تقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 16 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال والطلقة تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 منها السلاح المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

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