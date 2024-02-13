حبس عاطل بحوزته سلاح نارى فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس عاطل وبحوزته سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش" يستخدمه في المشاجرات بمنطقة عرب غنيم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات إلى الرائد أحمد أبو بكر، معاون مباحث قسم شرطة حلوان بقيام “علي ح.” وشهرته "علي العبيط"، 39 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة عرب غنيم، بحيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، و12 طلقة من ذات العيار، يستخدمه في المشاجرات، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات.

وبتقنين الأوضاع تم مداهمة منزله، وضبطه وبحوزته السلاح الناري، وعدد من الطلقات.