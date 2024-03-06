بعثة الأهلى تصل مطار الملك خالد.. والسفير المصرى فى استقبالها (صور وفيديو)

وصلت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر (نسخة 2022 /2023).

ورافق البعثة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الثنائي السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وخالد بيبو مدير الكرة، في استقبال بعثة المارد الأحمر، فور وصولها إلى مطار الرياض.

وحرص السفير أحمد فاروق على الترحيب ببعثة الفريق، وعقد جلسة قصيرة مع محمد الدماطي رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق الذي صاحب البعثة، وبرفقته طارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي أعضاء المجلس.

وتابع السفير المصري في المملكة العربية السعودية، إنهاء كل إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكد على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر (نسخة 2022 /2023)

من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الأول بارك، في نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/ 2023).

وتقام المباراة المنتظرة بين الكبيرين، الأهلي والزمالك، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعقب وصول بعثة المارد الأحمر لمطار الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، توجهت على الفور لمقر إقامة الفريق، استعدادًا لديربي القمة أمام الزمالك.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر نسخة (2022 /2023)

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك نسخة (2022/ 2023)، هي فقط (Mbc مصر)، (وأون تايم سبورت) لا غير".

ويترأس بعثة المارد الأحمر بالمملكة العربية السعودية، محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة.

قائمة الأهلي لقمة نهائي كأس مصر أمام الزمالك (2022 /2023)

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، أعلن عن قائمة الفريق لرحلة السعودية، وجاءت على النحو التالي:

مصطفى شوبير- محمود الزنفلي- حمزة علاء- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- خالد عبدالفتاح- علي معلول- عمر كمال- محمد هاني- كريم فؤاد- أكرم توفيق- مروان عطية- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- كريم ندفيد- إمام عاشور- أفشة- الشحات- طاهر- رضا سليم- تاو- كهربا- موديست.

وكانت بعثة المارد الأحمر غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، في طريقها للمملكة العربية السعودية.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 38 لقب، يلي الزمالك ثانيًا برصيد 29 لقبًا.

يذكر أن الأهلي هو حامل النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب ريمونتادا مثيرة أمام بيراميدز بنتيجة 2/1.

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي