الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير السياحة يروج لـ"رأس الحكمة" من ألمانيا.. وانتهاء المتحف الكبير فى مارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن مشروع رأس الحكمة يعد إضافة كبيرة للقطاع السياحى وقطاع الإسكان أيضا، وسيسام في إضافة مقصد سياحي جديد يجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

جاء ذلك خلال استعراضه المقومات السياحية المصرية وحوافز الاستثمار السياحي على هامش مشاركته فى فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر، وتستمر فعالياتها حتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

الانتهاء من أعمال المتحف الكبير في شهر مارس 

وعن المتحف المصري الكبير، قال الوزير إن هذا الصرح العظيم سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه، مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمتحف نهاية شهر مارس الجاري، ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمي للمتحف.

وفى ذات السياق، استعرض عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال مشاركته بالبورصة، المنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري لا سيما تلك التي تجذب السائحين الألمان، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة.

وعرضت هيئة تنشيط السياحة عددا من الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة التي تبرز ما تتمتع به هذه المقاصد من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام Testimonials التي قامت الهيئة بتصويرها مع عدد من السائحين الألمان خلال زيارتهم مصر التي يتحدثون خلالها عن تجاربهم الممتعة أثناء الزيارة.

هذا بالإضافة إلى عرض فيلم ترويجي عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break يستعرض الأماكن السياحية والأثرية التي يتيح هذا المنتج للسائح زيارتها.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار قد افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية، وأجرى جولة داخله، التقى خلالها مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، كما استقبل السيد عمدة برلين الذي حرص على زيارة الجناح المصري.

وحظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.

مشروع رأس الحكمة السائحين المتحف الكبير المتحف المصري الكبير السائحين الألمان

الأكثر قراءة

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟