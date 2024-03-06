وزير السياحة يروج لـ"رأس الحكمة" من ألمانيا.. وانتهاء المتحف الكبير فى مارس

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن مشروع رأس الحكمة يعد إضافة كبيرة للقطاع السياحى وقطاع الإسكان أيضا، وسيسام في إضافة مقصد سياحي جديد يجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

جاء ذلك خلال استعراضه المقومات السياحية المصرية وحوافز الاستثمار السياحي على هامش مشاركته فى فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر، وتستمر فعالياتها حتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

الانتهاء من أعمال المتحف الكبير في شهر مارس

وعن المتحف المصري الكبير، قال الوزير إن هذا الصرح العظيم سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه، مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمتحف نهاية شهر مارس الجاري، ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمي للمتحف.

وفى ذات السياق، استعرض عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال مشاركته بالبورصة، المنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري لا سيما تلك التي تجذب السائحين الألمان، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة.

وعرضت هيئة تنشيط السياحة عددا من الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة التي تبرز ما تتمتع به هذه المقاصد من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام Testimonials التي قامت الهيئة بتصويرها مع عدد من السائحين الألمان خلال زيارتهم مصر التي يتحدثون خلالها عن تجاربهم الممتعة أثناء الزيارة.

هذا بالإضافة إلى عرض فيلم ترويجي عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break يستعرض الأماكن السياحية والأثرية التي يتيح هذا المنتج للسائح زيارتها.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار قد افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية، وأجرى جولة داخله، التقى خلالها مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، كما استقبل السيد عمدة برلين الذي حرص على زيارة الجناح المصري.

وحظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.