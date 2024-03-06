الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة حيازة أسلحة نارية فى المنيا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لقيامهما بحيازة الأسلحة النارية والاتجار بها، بإحدى قرى مركز مطاي، شمال المنيا.

صدر الحكم  برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيل، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت حكمها حضوريًا، بعد مرافعة الدفاع عن المتهمين.

 

بداية أحداث الواقعة عندما تمكن فريق البحث الجنائي، بمركز مطاي، من القبض على كل من "ح- م"، عامل، و"ر-خ"، عامل، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، شمال المنيا، وبحوزتهما أسلحة نارية، بقصد الحيازة والاتجار.

محكمة جنايات المنيا السجن المشدد 50 ألف جنيه الأسلحة النارية المنيا

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