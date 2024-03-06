سؤال برلماني بشأن جذب عدد أكبر من السياح الأجانب إلى مصر

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني لوزارة السياحة بشأن الخطة والاستراتيجية الموضوعة لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.

الإعلان بلغات متعددة وجذبت عدد كبير من السياح

وتساءلت متى، في بيان صحفي لها، عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحات المتعددة في مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة تصل للجميع بأنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عدد كبير من السياح.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات، وبالتالي لا بد من توفير كافة العوامل التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث اثار العالم.

جزء من الصناعة وتدر العملة الصعبة

وأوضحت أن الاهتمام بالسياحة في مصر أصبح أمر ضرورى يتطلب دور كبير من جانب وزارة السياحة، خاصة وأنها أحد مصادر الدخل القومى لمصر، كما أنها جزء من الصناعة وتدر العملة الصعبة والتى أصبحنا فى حاجة شديدة إليها فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.

افتتح، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أمس، الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

أشار أحمد عيسى إلى أن بورصة برلين السياحية ITB تعد من أكبر وأهم البورصات السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالميًا.

وأوضح أنه سيتم خلال المشاركة في فعاليات هذه البورصة عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية الهامة مع ممثلي شركات السياحة ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والاتحادات السياحية، ما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل أكبر وفعال مع شركاء المهنة في صناعة السياحة والسفر في ألمانيا وحول العالم، مشيرًا إلى أهمية السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.