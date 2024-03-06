الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يستقبل أطفالا من ذوى الهمم وأسرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجموعة كبيرة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأسرهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تلبية لطلب الطفلة "فريدة"، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل حديثه مع الأطفال، عن سعادته بوجوده اليوم وسط هذا الجمع من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما تقوم به الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة على أرض الواقع، مؤكدًا أن مشروع العاصمة الإدارية، والمشروعات المثيلة، سيؤتي ثماره على مدار السنوات والعقود القادمة بما يخدم أبناء مصر، قائلًا: "دائمًا هناك جيل يبني للأجيال القادمة". 

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تستحق إقامة المزيد من المشروعات على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنها تُسهم في تحسين مستقبل أبنائنا، داعيًا بالمزيد من الخير لمصرنا الحبيبة.

وحرص رئيس الوزراء على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وأسرهم، الذين قدموا بدورهم الشكر على تنظيم هذه الزيارة، التي تستهدف التعريف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم على أرض الواقع من أعمال.

احتفالية قادرون باختلاف ذوي الهمم أصحاب القدرات الخاصة العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء

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