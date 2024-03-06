الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم..إنطلاق منافسات الفرق للناشئين ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

بطولة أفريقيا لسلاح
بطولة أفريقيا لسلاح الشيش

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الفرق للناشئين تحت 20 سنة ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم منافسات الفرق للناشئين والناشئات تحت 20 سنة لسلاح الشيش وسلاح السيف وسيف المبارزة بمشاركة مصرية كاملة بجميع الأسلحة.

ويمثل منتخب سلاح الشيش للناشئات كل من جنى إيهاب، ملك حمزة، سلمى هاني ولجين خالد، بينما يمثل سلاح الشيش للناشئين كل من عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار، سيف الغايش وكريم عاصم.

وعلى صعيد سلاح السيف فتشارك كل من خديجة أبوعلم، ريناد الدكش، نجوى نوفل وزينة صالح على صعيد فريق الناشئات بينما يمثل مصر بفريق الناشئين كل من أحمد هشام، ياسين خضير، زياد نوفل وأدهم شلبي.

أما على صعيد سيف المبارزة فيمثل منتخب الناشئات كل من هنا العراقي، فرح محفوظ، لولوة سليمان وسلمى طارق، فيما يمثل منتخب الناشئين محمود السيد، إسلام أسامة، يوسف شامل ومحمد ياسين.

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية حتى الآن بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما يأتي المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

ويأتي المنتخب النيجر في المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد برونزيتين وأخيرا يأتي المنتخب الجزائري سادسا برصيد برونزية وحيدة.

واختتمت امس منافسات الفردي للناشئين تحت 20 سنة ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونجح شباب وناشئو مصر في وضع بلادهم في صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما يأتي المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

المنتخب النيجر منتخب مصر سلاح السيف وسلاح السيف وسيف المبارزة اليوم منافسات الفرق للناشئين تحت 2 بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين

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