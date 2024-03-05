وزير الرياضة يبحث استضافة مصر للبطولة الأفريقية للسامبو

التقى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دليل الصقلي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ومحمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، لبحث استضافة مصر البطولة الافريقية للسامبو في يونيو المقبل.

ورحب “صبحي” بدليل الصقلي في بلده الثاني مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي من اجل المساعدة مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج للنهوض برياضة السامبو ودعمها.

وأكد أن مصر على استعداد تام لاستضافة البطولة الإفريقية للسامبو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تمتلك مصر كافة المقومات الخاصة لاستضافة اقوي واكبر مختلف البطولات المحلية والدولية والقارية لما لها من بنية تحتية مؤهلة وقوية بالاضافة الى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في تنظيم مثل هذه البطولات.

من جانبه، تقدم دليل الصقلي نائب رئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحاد الأفريقي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد المصري للكيك بوكسنج من اجل نشر رياضة السامبو ودعمها، موضحًا أن الاتحاد الدولي للسامبو، بالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسنج تم الاتفاق على العديد من النقاط والخطوات من اجل النهوض برياضة السامبو وهو ما قام بتحقيقها على أرض الواقع.

وشاركت مصر في البطولة الافريقية للسامبو والتي اقيمت العام الماضي في المغرب في نسختها السابعة عشر، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الإفريقية بمشاركة 22 دولة.

وتمكن المنتخب الوطني من 10 ميداليات متنوعة بواقع "5 ميداليات ذهبية و3 فضية و2 برونزية ليحتلوا المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة".

وجاء إجتماع د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد دليل الصقلي نائب رئيس الاتحاد الدولي

ويبحث محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، استضافة مصر البطولة الافريقية للسامبو في يونيو المقبل .